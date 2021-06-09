İstanbul'da 8 ilçede operasyon; Beyoğlu HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı

İstanbul'da PKK'ya önelik 8 ilçedeki 11 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede belirlenen 12 kişinin yakalanması için 11 adrese operasyon yaptı.

Saat 06.00’da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Baskın yapılan bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, Turgutreis Caddesi’nde bulunan bir bina oldu. Binaya giren ekipler evde yaptıkları aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.

Yapılan aramaların ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.