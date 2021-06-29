İstanbul'da 3 ilçede, 16 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde bazı mahallelere, yarın (çarşamba günü) 16 saat süreyle su verilmeyeceği duyuruldu.

İSKİ, Sultanbeyli'nin tüm mahalleri ve Maltepe ile Sancaktepe ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.