İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, sağlık çalışanları, Koronavirüs salgınına mücadele ederken, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

"Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak yanlışlarımız oldu"

"Sağlık merkezleri riskli"

Dr. Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok. Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler. Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu. Aile hekimleri olarak en büyük eksiğimiz tulum ve gözlük” dedi.

Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini dile getiren Dr. Demir, “Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar dışında gelmeyin’ diyoruz” diye konuştu.