İstanbul'da 2 kadını taciz ve darp eden 2 saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt'ta hastaneden eve dönerken yolda yürüyen iki kadını taciz edip tekme, tokat, yumrukla vurup, saçından tutarak sürükleyen 4 saldırgandan Mustafa D. ile Fırat Ç., yakalandı. Saldırganlar çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa G. ile Sercan Y. ise aranıyor.

İstanbul Esenyurt'ta dün sabaha karşı Nehir G. ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine yürümeye başladı. Tam evlerinin önüne geldikleri sırada 2 kadın, bir otomobilin içinde bekleyen 4 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan gençlere karşılık verdi. Tacizciler bu sırada otomobilden inerek, Merve B.'nin saçını çekip yere düşürdü. Saldırgan daha sonra 2 genç kadına da tekme, tokat, yumrukla vurup, saçından tutarak sürükledi.

Anneyi de darp ettiler

Bağrışma seslerini duyan Nehir G.'nin annesi Aslı A., aşağıya indi. Saldırganlardan biri, araya girmek isteyen anneye de yumruk atıp, yere düşürdü. Güvenlik görevlileri kavgayı ayırmak isterken, saldırganlar otomobiline binip kaçtı. Saldırı anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahkeme serbest bıraktı

Saldırı sonrası kadınların şikâyeti üzerine polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların Mustafa D., Fırat Ç, Mustafa G. ve Sercan Y. olduğunu tespit etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda Mustafa D. ile Fırat Ç., yakalandı. Saldırganlar, polisteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa G. ile Sercan Y. ise aranıyor.

"Bizi darp ettiler"

Yaşanan dehşet dolu anları anlatan Nehir Gödek, "2 tane kız arkadaşım ile beraber hastaneden dönmüştük. Evimin önünde telefon ile görüşüyordum. Telefonu kapattıktan sonra yanıma bir araç yanaştı. Arka camları filmdi. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi vardı ve korsan taksi olduklarını söylediler. Bizi araca davet ettiler. Ben de '2 kişi korsan taksi mi olur?' diyerek karşılık verdim. Sonra bana 'Biz 8 kişi de yapıyoruz. Gelin hep birlikte yapalım' dediler. Tabi bunu daha argo şekilde söylediler. Ben de 'Ne diyorsunuz?' diyerek karşılık verdim. Yediremediler, inip bizi darp ettiler. 5 erkeklerdi. Arka tarafta da 3 erkek oturuyordu. Darp edip, kaçtılar. Sonrasında ben eve çıktım. Karakola gitmek için tekrar aşağı indim. O sırada polisler bizi almaya geliyorlardı. Bu kişiler aynı araba ile 2 kişi birden geldiler. Diğer 3 kişi yoktu. Polislere arabanın aynı araba olduğunu söyledim. Polisler bizim sitenin önünde arabayı yakaladı" dedi.

"Annemin boğazını sıktı"

Saldırganlardan birinin annesinin boğazını sıktığını söyleyen Gödek, "Annem olanları görünce aşağı indi. Bunlar da üstüne saldırmaya çalıştı. Sonrasında polis araya girdi. Annem bir şey yapmadı ama çocuk annemin boğazını sıktı. Annemin boğazı kan topladı. Polisin yanında bana tehdit eder gibi bakışlar, kafa sallamalar, giderken el hareketi çekmeler, karakolda da suratıma bakıp gülmeler, tahrik edici hareketler yaptılar. Şu anda serbest bırakıldılar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bugün ben böyle oldum ancak yarın başkasının başına da gelebilir" ifadelerini kullandı.

"İmdat diye bağırdım ama kimse sesimi duymadı"

İmdat çığlıklarına karşılık alamadığını ifade eden Gödek, "Bugüne kadar ben hep 'Bana bir şey olmaz. Ben karşılığını veririm' derdim. Hiçbir şey yapamıyorsam 'İmdat' diye bağırıp kendimi kurtarırım diye düşünürdüm. Öyle olmadı. İmdat diye bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Duydular ama gelmediler. Herkes kulağını kapattı. Sesimi duymak isteyenler var. Lütfen yanımda olsunlar. Canımın tehlikede olduğunun farkındayım" diye konuştu.