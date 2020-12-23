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İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi

23 Aralık 2020 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dolmuş ve minibüsçüler için talep edilen 1000 yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

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