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Spor

İstanbul Cup'ta finalin adı belli oldu

Pauline Parmentier - Polona Hercog İSTANBUL,(DHA) TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta şampiyonluk maçı, Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog arasında oynanacak

28 Nisan 2018 21:44

Pauline Parmentier - Polona Hercog

İSTANBUL,(DHA)

TEB BNP Paribas İstanbul Cup\'ta şampiyonluk maçı, Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog arasında oynanacak. 
Garanti Koza Park\'ta 11\'inci kez düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup WTA turnuvasında finalin adı belli oldu. Yarın saat 17.00\'de oynanacak tekler finalinde, Pauline Parmentier ile Polona Hercog şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
Günün ilk yarı finalinde Yunan raket Maria Sakkari ile karşılaşan dünya 75 numarası Hercog, mücadeleyi 6-4, 6-2\'lik setlerle 2-0 kazanarak kariyerinin beşinci finaline adım attı.
Hercog\'un finaldeki rakibini belirleyen karşılaşmada ise klasmanın 122\'nci basamağında yer alan Parmentier, 7 numaralı seribaşı Rumen Irina-Camelia Begu\'yu 6-3 ve 6-4\'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvanın dışına itti.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup\'ta yarın saat 14.30\'daki çiftler finalinde ise Xenia Knoll / Anna Smith ile Shuai Zhang / Chen Liang karşı karşıya gelecek.

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