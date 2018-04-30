İstanbul Cup'ın şampiyonu Fransız Parmentier

Garanti Koza Park'ta düzenlenen toplam 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının finalinde, dünya 122 numarası Parmentier ile klasmanda 75'inci basamakta yer alan Hercog karşı karşıya geldi.

Parmentier, rakibinin servisini 3 kez kırdığı ilk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçti

İkinci setin üçüncü oyununda yine servis kıran Fransız raket, 4 oyun sonunda 3-1'lik üstünlük yakaladı. Rakibinin servisi kıran ve kendi servis oyunlarında hata yapmamaya başlayan Hercog, üst üste 5 oyun alarak seti 6-3 kazandı ve maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

Final setinde bütün oyunlar çekişmeli geçti. Rakibinin servisini kırarak avantaj elde eden Parmentier, seti 6-3, 2 saat 13 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Son sayıdan sonra 32 yaşındaki Fransız tenisçi büyük mutluluk yaşadı. Hercog ise maçı kaybetmesine oldukça sinirlendi. Sloven tenisçi rakibini tebrik ettikten sonra raketini oturduğu koltuğa vurdu. Siniri geçmeyen Hercog, raketini diziyle kırdı.

"Rüya gibi"

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar TenisTurnuvası'nın tekler finalinde Sloven rakibi Polona Hercog'u 2-1 yenerek şampiyon olan Fransız tenisçi Pauline Parmentier, rüya gibi bir turnuva geçirdiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Parmentier, üçüncü sette yorgun olmasına rağmen geri dönerek kazandığını, bunun da maça yansıdığını anlatarak, "Rüya gibi bir hafta oldu. Rakibimin aksine, benim üzerimde baskı yoktu. Arkadaşlarım bana çok büyük destek verdi. Bu şampiyonluk, toprak sezonu içi bana büyük moral oldu. Fransa Açık'ta da iyi işler başarmak istiyorum." diye konuştu.

"Çok üzgünüm"

Finali kaybeden Sloven tenisçi Hercog, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Maça çıkmadan önce favori olmanın baskısını hissettiğini anlatan Hercog, "Çok büyük şansım vardı ama kullanamadım. Rakibim de iyi oynadı. Servisim istediğim düzeyde değildi. Çok üzgünüm. Bu haftadan pozitif noktaları çıkarmam gerekiyor. Çok iyi galibiyetler aldım. Uzun süre sonra ilk finalimi yaptım. Genel olarak çok iyi bir turnuvaydı. Oynadığım kort, dünyanın en iyi kortlarından birisiydi. Burada oynamaktan büyük zevk aldım." değerlendirmesinde bulundu.