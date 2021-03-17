İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, 'Sayın Müsteşar' adlı Twitter hesabının sahibi savcı çıktı

2019-2020 yılları arasında 'Sayın Müsteşar' kullanıcısı adıyla devlet yetkililerine, bakanlara ve AKP'li isimlere hakarette bulunduğu belirtilen hesabın sahibinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Özkan Muhammed Gündüz olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemede bakanlara, devlet yetkililerine ve AKP'lilere hakarette bulunan kişinin önce telefonu, tespit edildi. Sosyal medya hesabının, Samsun Cumhuriyet Savcısı Özkan Muhammed Gündüz’ün cep telefonuna kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Hesabın kapatıldığı belirtilirken, Gündüz’ün kullanımında olan cep telefonuna ait HTS kaydı, Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan istendi. Gündüz’e ait olan cep telefonuna ‘Sayın Müsteşar’ hesabının kurtarma bilgilerinin Twitter tarafından mesaj olarak gönderildiği anlaşıldı.