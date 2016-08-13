İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen'in 'tedbiren' tutuklanması için ABD'ye başvurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in "tedbiren" tutuklanması için ABD'ye başvurdu.

15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'ya "Pensilvanya’daki bu zatı artık Türkiye’ye teslim edin" çağrısı yapmasıyla başlayan görüşmeler sürüyor.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi soruşturması kapsamında Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in "tedbiren" tutuklanması için yazılan yazıyı ABD makamlarına ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından ABD makamlarına ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY mensubu bir kısım asker şahıslarca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı darbe girişiminde bulunulduğu" anlatıldı.



Söz konusu darbe girişiminin Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in talimatı ile gerçekleştirildiği ve Gülen hakkında 10 ayrı suçtan kritik bir soruşturma yürütüldüğü belirtilen yazıda, ABD makamlarından Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için başvuru yapılacağı kaydedildi. Türkiye ile ABD arasında "Suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşmasının 10. maddesi" uyarınca geçici olarak tutuklanması talep edildi.