İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'ekonomik güvenliği tehdit eden kişiler' hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafındna yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında,

Bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi yada kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da halka açık banka ve şirketler hakkında ‘yalan yanlış haber ve açıklama yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını’ bildirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da döviz hesaplarının Türk Lirası’na dönüştürüleceği iddiasını yayanlar hakkında inceleme başlatmıştı.

TIKLAYIN - MASAK, döviz hakkındaki yalan haberlerle ilgili inceleme başlattı