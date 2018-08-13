MASAK, döviz hakkındaki yalan haberlerle ilgili inceleme başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), döviz hesaplarının Türk Lirası’na dönüştürüleceği iddiasını yayanlar hakkında inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayicilere yönelik olarak yaptığı "Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" açıklamasının ardından bankalardaki mevduatlara el konulacağı" iddia edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bankalardaki mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı da bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mevduatlara el konulacak diye bir açıklama yapılmadı. Piyasaları tedirgin etme çabaları kabul edilemez. Türkiye ekonomik bir savaş vermektedir" denildi.

MASAK da “kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrileceği” ve “dolar kurunun sabitleneceği” iddialarını yayan kişi yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.