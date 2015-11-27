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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Dündar ve Gül’ün tutuklanmasında hak ihlali yok!

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklandı

27 Kasım 2015 18:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Savcılık, tutuklanmada hak ihlali olmadığını ifade etti. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle; "(Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması) soruşturmanın anayasal teminat altında bulunan basın özgürlüğüyle hiç bir ilgisi bulunmayıp, kişi hak ve hürriyetlerini ihlal edecek hiç bir tavır içerisine girilmemiştir."  

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