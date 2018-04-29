İstanbul Cumhuriyet Basavcılığı'ndan Zarrab davasının savcılarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab davasının eski savcıları Preet Bharara ve Joon H. Kim hakkında, soruşturma başlattı. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği Başsavcılık açıklamasında, daha önce Türkiye'deki soruşturmalarda kullanılan "belge ile delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming'in Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde 30 Ekim 2017'de verdiği yeminli ifadeye atıfta bulunuldu.

Felming'in 15 sayfalık bu ifadede 'Yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu' beyan ettiği belirtilirken, "Bu belgelerin kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın ABD adli makamlarına herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı vermediğini de kaydetti. Zarrab davasında kullanılan içeriklerin kimden ve ne şekilde elde edildiğinin ABD makamlarına sorulduğu belirtildi.

Açıklama şöyle devam ediyor:

"Bu kapsamda uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Newyork Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, savcı Joon H. Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır"

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savcı Bharara'yı Fethullah Gülen yapılanmasına yakın olmakla suçlamıştı.

Bharara ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş, "Türk Dışişleri Bakanı yalancı" ifadelerini kullanmıştı.

Eski New York Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Bharara, Reza Zarrab davasının iddianamesini hazırlayan ilk isim.

Bharara davayı Twitter hesabından 27 Nisan 2016'da duyurdu.

daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından sonra görevden alınmıştı.

Bharara, iddianamede yaptığı düzenlemelerle sanık sayısını artırmış ve dosyaya Reza Zarrab'ın ağabeyi Muhammed Zarrab'ın ismini de eklemişti. İddianamede Reza Zarrab, Muhammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh adlı dört zanlı ile 'işbirlikçileri'nin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Bharara'nın görevden alınmasının ardından New York eyaleti Güney Bölgesi Başsavcılığı görevini Joon H. Kim vekaleten yürütmeye başladı.

Joon H. Kim'in döneminde eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 27 Mart 2017'de New York'ta FBI ajanları tarafından gözaltına alındı ve dosyaya ek iddianame eklendi.

Türkiye'de düzenlenen 17 - 25 Aralık operasyonlarına dayanan ek iddianamede Zafer Çağlayan, Reza Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Joon Kim tarafından yargıç Berman'a sunulan ve mahkeme tarafından kabul edilen 56 sayfalık ek iddianameyle birlikte davadaki sanık sayısı 9'a çıkmıştı.

Zarrab, 16 Kasım'daki ön duruşmaya çıkmazken, Amerikan NBC haber kanalı iş adamının adli makamlarla işbirliğine gittiği iddiasını ortaya atmıştı.

Zarrab'ın jürili ilk duruşması 27 Kasım'da.

Mehmet Atilla'nın Avukatı Victor Roco 16 Kasım'daki ön duruşmada Bölge Hakimi Richar Berman'a, Zarrab'ın Atilla ile birlikte duruşmaya katılıp katılmayacağını sordu.

Berman buna "Hakim olmanın avantajı, avukatlar veya tanıkları gibi soruları yanıtlamak zorunda değilsiniz" yanıtını vermişti.