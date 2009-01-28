İstanbul Conde Nast Traveller dergisine kapak

Sultanların arasındaki prenses

İspanya'da yayımlanan dünyaca ünlü gezi dergisi ''Conde Nast Traveller'', Şubat ayı kapak haberi olarak İstanbul'u seçti.Madrid Turizm ve Kültür Müşavirliği'nin halkla ilişkilerini sürdüren Pasion Turca organizasyon firmasının basın sorumlusu Cenk Erdem tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'den İngiltere'ye, İtalya'dan Yunanistan'a onlarca ülkede milyonlarca okuru olan ''Conde Nast Traveller'' dergisi, Şubat sayısında ''Gizemlerin şehri, doğu ile batının buluştuğu İstanbul''a 27 sayfa ayırdı.Muhteşem kapak resmi ile başlayan ve büyülü resimlerle süslenen haberde, kentin şehrin farklı yüzleri tanıtıldı. İstanbul'un mimarisinden tarihine, yemeklerinden gece hayatına kadar bilgi verilen haberde en ilgi çekici yanlarından biri de derginin yazı işleri müdürü Bernardo Fuertes'in ''İstanbul şehrine bir yeni yetme gibi sırılsıklam aşık olduğu''nu ifade etmesiydi.Birbirinden etkileyici resimlerin yer aldığı derginin kapak çalışmasının 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İspanya Turizm Fuarı (FITUR) ile aynı zamanda raflarda yerini alması da dünya turizminin yüzünü bir kez daha Türkiye ve İstanbul'a çevirecek.Derginin çekimleri Pasion Turca organizasyonuyla gerçekleşirken, İstanbul kapak haberinin ilk kısmının başlığı ''Sultanların arasındaki prenses'' olarak yer aldı.Bu haber, 14 sayfada Çırağan Sarayı'ndan Kapalıçarşı'ya, Ayasofya'dan Galata Kulesi'ne, Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe'ye muhteşem moda çekimleriyle sunuldu.''Boğazdan Kartpostallar'' başlığı ile devam eden 12 sayfada ise nerede kalınır, nerede yenir ve içilir konusu işlenen dergide, ''Bunları yapmadan dönmeyin'' önerileri de yer alıyor.Kalınacak yerler olarak Ceylan Intercontinental Otel, Ayasofya Konakları, Four Seasons ve Çırağan Palace Kempinski otellerinin anlatıldığı dergide, Hamdi, Hacı Baba, İstanbul Balık, Angel Blue ise yemek yenilecek yerler olarak sunuluyor.Dergide, nerede eğlenileceği ve alışveriş yapılabileceğine ilişkin öneriler de bulunuyor.