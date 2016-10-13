İstanbul Coffee Festival rekor kırdı

DSM group tarafından Paşabahçe ana sponsorluğunda 3’ncüsü gerçekleştirilen İstanbul Coffee Festival, 6-9 Ekim 2016 tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta düzenlendi.

Kahveyle ilgili 150’yi aşkın markanın yer aldığı festival, 30.000’e yakın kahve severin ziyaretiyle yeni bir rekora imza attı. Geçen yıl Avrupa’nın en büyük kahve festivali konumuna yükselen İstanbul Coffee Festival, bu yıl London Coffee Festival ile birlikte dünyanın en büyük iki festivalinden biri oldu. Özellikle 3’üncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında toplayan İstanbul Coffee Festival’de, İstanbul’un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünleri yer aldı.

Festival kapsamında; tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performanslar gerçekleşti.

İstanbul Coffee Festival’e Norveç, Danimarka, Almanya, El Salvador, Yunanistan, İngiltere, İran ve Amerika’dan gelen kahve eksperleri de deneyimlerini ve bilgilerini profesyonel katılımcılara aktardı. Festivali hayata geçiren DSM Group’un kurucusu ve başkanı Alper Sesli, bu yıl İstanbul Coffee Festival’in 30.000’e yakın ziyaretçi ile yeni bir rekor kırdığını kaydederek, geçen yıl 1.750 kilonun üzerinde tüketilen kahve çekirdeği miktarı ile kıyaslandığında bu yılki tüketimin daha fazla olduğunu belirtti. İstanbul Coffee Festival için 85 bin kahve bardağı hazırladıkladıklarını ifade eden Sesli, standlarda yer alan kahve markalarının kendi bardakları da dahil edildiğinde bu sayının 120 binin üzerine çıktığını söyledi.



3 ton süt kullanıldı





3 ton günlük süt kullanılan İstanbul Coffee Festival’in geçen yıl Avrupa’nın en büyük, bu yıl ise dünyanın iki büyük kahve festivalinden biri konumuna yerleştiğinin altını çizdi. Bu yılki katılımcı rekorunun yanı sıra son üç yılda 80.000 kahve severi bir araya getirdiklerini söyleyen Sesli, bu dev organizasyonun son halkası olan İCF 2016’da 1.200 personelin görev aldığını belirtti.

İstanbul Coffee Festival gibi organizasyonların ekonomik canlanmaya katkı sağladığını da söyleyen Sesli, festivalin dört günlük ekonomik katkısının iki milyon dolar olduğu bilgisini verdi. Kahvenin dü-nyada petrolden sonra ikinci büyük ticari meta olduğuna dikkat çeken Sesli, kahve sektörünün Türkiye’de hızlı bir büyüme içinde olduğunu, bu gelişmede zincir mağazaların yanı sıra 3. dalga nitelikli kahve akımının da önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin payı yüzde 14

Bugün Türkiye’nin Avrupa kahve pazarındaki payının yüzde 14 olduğunu ifade eden Sesli, başta organizasyonun ana sponsoru Paşabahçe’ye, İletişim Çözüm Ortağı Türk Telekom’a ve festivale destek veren kahve markaları ile ziyaretçilere katılımları için teşekkürlerini iletti.

Festival kapsamında Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) Türkiye seçmeleri de gerçekleştirildi. SCAE Türkiye Şampiyonası “En İyi Barista”, “Latte Art”, “Cezve&İbrik” (Türk Kahvesi), “Demleme” ve “Kavurma” olmak üzere beş farklı kategoride düzenlendi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda “En İyi Barista” kategorisinde Nisan Ağca, “Latte Art” kategorisinde Özgür Genç, “Cez-ve&İbrik” kategorisinde Koray Erdoğdu, “Demleme” kategorisinde Orkun Usta ve “Kavurma” katego-risinde Serkan Sağsöz Türkiye şampiyonları oldular. SCAE Türkiye birincileri dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecekler.