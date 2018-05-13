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Spor

İstanbul Çocuk Maratonu 4'üncü kez düzenledi

En çok çocukla dünya koşma rekoru kırıldı İSTANBUL,(DHA)   İstanbul Çocuk Maratonu 4'üncü kez düzenledi

13 Mayıs 2018 21:52

En çok çocukla dünya koşma rekoru kırıldı

İSTANBUL,(DHA)
 
İstanbul Çocuk Maratonu 4\'üncü kez düzenledi. 
Anneler Günü\'nde gerçekleştirilen, 0-15 yaş aralığında 10.086 çocuğun katılımına sahne olan, her çocuğun şampiyon olarak madalya ve sertifikasını aldığı İstanbul Çocuk Maratonu gün boyu farklı kategorilerde gerçekleştirilen koşular ile devam etti. 4. İstanbul Çocuk Maratonu\'nda bu yıl \'\'En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru\'\' kırıldı.  
Dünya Çocuk Rekorları kapsamında 13 Mayıs Pazar  09.30 - 17:30 saatleri arasında, Maltepe Sahili Orhangazi Şehir Parkı İBB Maltepe Sahil Spor Tesisleri\'nde 10.086 çocukla gerçekleştirilen rekor Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti\'nce tescil edildi.
Etkinlikte düzenlenen konser ve çeşitli aktivitelerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

FOTOĞRAFLI

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- Yarıştan detaylar
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