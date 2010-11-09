-İSTANBUL ÇINAR AĞAÇLARIYLA DONATILACAK ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul'un yeniden çınar ağaçları ile donatılması yönünde bir çalışma başlatıldığını, ülke genelinde yetiştirilen 1 milyon 300 bin adet çınar fidanının başta İstanbul belediyeleri olmak üzere diğer belediyelere de ücretsiz dağıtılacağını bildirdi. Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ölümünün 72. yıl dönümünde özlemle anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünya ülkelerinin ancak 1970'li yıllardan sonra anlayıp düşünmeye başladığı çevre olgusunu daha 1930'lu yıllarda benimsediğine dikkat çekildi. Atatürk'ün Yalova'da bir çınar ağacını kesilmekten kurtarmak için bir binanın yerinin değiştirilmesini sağlamasının sadece Türk insanına değil, bütün insanlığa, çevreye verdiği önemin çok anlamlı bir göstergesi olduğu ifade edildi ve Atatürk'ün talimatıyla 10 Ağustos 1930 tarihinde yeri değiştirilen ve ''Yürüyen Köşk'' olarak anılan binanın, bugün Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arazisi içinde bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Atatürk'ün, bir ziyareti sırasında köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaştığı ve ''Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak'' talimatı verdiği anlatıldı. Bunun üzerine, bina çevresindeki toprak kazılarak yapının temel seviyesine inildiği, binanın İstanbul'dan getirilen tramvay rayları üzerine oturtularak 4.8 metre kaydırıldığı ve böylece ulu çınar ağacının kesilmekten kurtarıldığı kaydedildi. Açıklamada, geçmişte İstanbul ile anılan çınar ağaçlarını şehre yeniden kazandırmak için başlatılan çalışma ile ülke genelinde 1 milyon 300 bin adet çınar fidanı üretildiği belirtilerek, ''Başta İstanbul Belediyeleri olmak üzere, diğer belediyelerin çınar fidanı talepleri Çevre ve Orman Bakanlığı'nca bedelsiz olarak karşılanacak. Bu çalışmayla geçmişte çınar ağaçlarıyla bütünleşen İstanbul'un eski günlerine kavuşturularak, tekrar çınarlarıyla anılan bir şehir haline getirilmesi hedefleniyor'' denildi.