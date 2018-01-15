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Yaşam

İstanbul Çikolata Festivali için geri sayım

Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali çikolata severlerin buluşma noktası olacak

15 Ocak 2018 00:13

Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali, 4-6 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı'nda düzenlenecek.

Çikolata tutkunlarının birbirinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracakları Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali çikolata severlerin buluşma noktası olacak.

Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti ise "İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek"

Festivalde çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak. Festival ziyaretçileri çikolatayla ilgili her detay için gösterilere ve workshoplara katılabilecek, tarifler alabilecek, çikolata ile yapılabilecek, yeni tatları keşfedebilecek.

4-6 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı'nda düzenlenecek festival birbirinden farklı ve lezzetli yüzlerce çikolata çeşidine ev sahipliği yapacak. Festivalde çocuklar için oyun alanı ve katılımlarıyla ufuklarının açılacağı hem eğitici hem eğlenceli etkinlikler de yer alacak.

Bu interaktif festival tecrübesi sonrasında, katılımcılar da çikolatayla ilgili yeni fikirler üretebilecek.

 

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