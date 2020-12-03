İstanbul, Cihangir'de bir apartman dairesini laboratuvara çevirdiler, Covid-19 testi yapıyorlar: Kamu hastanelerinin yükü alıyoruz

Hastanelerde Koronavirüs kuyrukları uzarken ve test ücretlerine ilişkin de tartışmalar devam ederken İstanbul Cihangir’de bir apartman dairesinde Covid-19 testi yapıldığı ortaya çıktı. Apartman sakinleri ateş ölçümünün yapılmadığını ve apartmanın dezenfekte edilmediğini söyleyerek durumdan şikâyet ederken, laboratuvar yetkilileri, "Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle test yapıyoruz. Burada semptomlu hastalara bakılmıyor ve yurt dışına gidecek olan müşterilerimize raporlar veriyoruz. Açıkçası kamu hastanelerinin yükü alıyoruz" dedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cihangir Sıraserviler Caddesi’ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede bulunan laboratuvarda Covid- 19 testi yapılmasına tepki gösteren apartman sakinleri konuştu. Apartman sakini Melisa Ürkün, “Apartmanımızın yüzde 80’i konut ve son zamanlarda apartmanımızın önünde, içerisinde ve merdivenlerinde çok dikkat çekici kalabalıklar oluşmaya başladı. Büyük çoğunluğu Türkçe bilmeyen insanlara, ‘Siz ne yapıyorsunuz burada?’ diye sorduğumda ise Covid-19 testi yaptırmak için sıra beklediklerini söylediler. Ben de laboratuvar yetkililerine, 'Bizim bundan haberimiz dahi yok, siz bizlere bunu nasıl söylemezsiniz’ diye tepki gösterdim” dedi.

“Bu kadar kontrolsüz bir şekilde Covid-19 testi yaptırıldığını düşünmemiştim. Apartman içerisinde sosyal mesafeye uyulmuyor, ateş ölçümü yapılmıyor ve apartman dezenfekte edilmiyor” diyen Ürkün şunları anlattı:

“Sağlık Bakanlığı’nı aradık, CİMER’e şikâyet ettik ama sonuç alamadık. Beyoğlu Belediyesi’nin zabıtaları da iki defa geldi ama laboratuvara ruhsat verildiği için bir şey yapmadıklarını söylediler. Hatta laboratuvar karşı daireyi tuttu ve orayı da bekleme salonu yaptı. Yine laboratuvar yetkililerine ‘Burada pozitif çıkan oldu mu?’ diye sorduğumda ise bana, ‘Çok az’ yanıtı verdiler. Apartmanımda Covid-19 testi yapıldığı ve şikâyetlerimize rağmen bir adım atılmadığı için taşınmaya karar verdim.”

Apartman içerisinde mini hastane

İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka apartman sakini ise “Burası bir apartman ve sekiz hanesi var. Bir katında da laboratuvar var ama buraya insanlar Covid-19 testi için geliyorlar. Devlet bu kadar önlem aldığını söylerken buraya ruhsat vermişler ve tüm apartman sakinlerini tehlikeye atıyorlar. Bu laboratuvara verilen ruhsatın İptal edilmesini istiyoruz. Neredeyse apartman içerisinde mini bir hastane yarattılar” diye konuştu.

"Hastanelerin yükünü alıyoruz"

Laboratuvarın yetkilileri ise iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle test yapıyoruz. Burada semptomlu hastalara bakılmıyor ve yurt dışına gidecek olan müşterilerimize raporlar veriyoruz. Sadece yurt dışı uçuşlar için test yapıyoruz. Açıkçası kamu hastanelerinin yükü alıyoruz ve test ücretimiz de 250 TL.”