İstanbul Challenger'da Malek Jaziri şampiyon oldu

İSTANBUL, (DHA) - American Express İstanbul Challenger şampiyonluk maçında Tunuslu Malek Jaziri, İtalyan rakibi Matteo Berrettini\'yi 7-6, 0-6, 7-5 setlerle 2-1 yenerek TED Spor Kulübü\'ndeki turnuvada 2016\'nın ardından 2017\'de de şampiyonluğa ulaştı.

Dört set puanı kurtardığı açılış setini 7/5\'lük tie-break neticesinde hanesine yazdıran 1 numaralı seribaşı Jaziri, ikinci sette mücadeleden düştü. Güçlü bir performans sergilediği ikinci sette oyun kaybı yaşamayan 1996 doğumlu Berrettini, 6-0\'lık skorla mücadeleyi final setine götürdü.

Kazananı belirleyen karar setinin sekizinci oyununda rakibinin servisini kırıp 5-3 öne geçen Jaziri, maç için servis attığı dokuzuncu oyunda işi bitiremese de iki oyun sonra galibiyete uzanmasını bildi. Eline geçen ikinci maç puanında Berrettini\'nin hatasıyla gülen dünya 75 numarası Jaziri, 2 saat 37 dakika sonunda şampiyonluk unvanını korudu.

Bu sezonki ilk, toplamdaki yedinci ATP Challenger tekler zaferini kutlayan Jaziri ile haftayı ikincilikle tamamlayan Berrettini\'ye ödüllerini Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz verdi.

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