T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul Challenger'da Malek Jaziri şampiyon oldu

İSTANBUL, (DHA) - American Express İstanbul Challenger şampiyonluk maçında Tunuslu Malek Jaziri, İtalyan rakibi Matteo Berrettini'yi 7-6, 0-6, 7-5 setlerle 2-1 yenerek TED Spor Kulübü'ndeki turnuvada 2016'nın ardından 2017'de de şampiyonluğa ulaştı

17 Eylül 2017 22:01

İSTANBUL, (DHA) - American Express İstanbul Challenger şampiyonluk maçında Tunuslu Malek Jaziri, İtalyan rakibi Matteo Berrettini\'yi 7-6, 0-6, 7-5 setlerle 2-1 yenerek TED Spor Kulübü\'ndeki turnuvada 2016\'nın ardından 2017\'de de şampiyonluğa ulaştı.
Dört set puanı kurtardığı açılış setini 7/5\'lük tie-break neticesinde hanesine yazdıran 1 numaralı seribaşı Jaziri, ikinci sette mücadeleden düştü. Güçlü bir performans sergilediği ikinci sette oyun kaybı yaşamayan 1996 doğumlu Berrettini, 6-0\'lık skorla mücadeleyi final setine götürdü.
Kazananı belirleyen karar setinin sekizinci oyununda rakibinin servisini kırıp 5-3 öne geçen Jaziri, maç için servis attığı dokuzuncu oyunda işi bitiremese de iki oyun sonra galibiyete uzanmasını bildi. Eline geçen ikinci maç puanında Berrettini\'nin hatasıyla gülen dünya 75 numarası Jaziri, 2 saat 37 dakika sonunda şampiyonluk unvanını korudu.
Bu sezonki ilk, toplamdaki yedinci ATP Challenger tekler zaferini kutlayan Jaziri ile haftayı ikincilikle tamamlayan Berrettini\'ye ödüllerini Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAmerican ExpressChallengerTunuslu Malek JaziriMatteo BerrettiniTED Spor KulübüDörtJaziriGüçlüBerrettiniKazananıElineBuATP ChallengerGalatasaray Spor Kulübü Başkanı DursunTED Spor Kulübü Başkanı Prof Dr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24