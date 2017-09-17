İstanbul Challenger'da çiftler şampiyonu belli oldu

Andre Begemann (Almanya)-Jonathan Eysseric (Fransa) ikilisi şampiyonluğa ulaştı

Teklerde ise Tunuslu Jaziri ile İtalyan Berrettini finale yükseldi

İSTANBUL,(DHA)

American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası\'nın 6\'ncı gününde çiftlerde Andre Begemann-Jonathan Eysseric ikilisi şampiyon olurken, teklerde Matteo Berrettini finale yükseldi.

TED Spor Kulübünde 69\'uncusu düzenlenen 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın tekler yarı finalinde Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun\'u 6-2 ve 6-4\'lük setlerle 2-0 yenen Tunuslu Malek Jaziri ile Kazak Alexander Bublik\'i 7-5 ve 6-3 ile 2-0 mağlup eden İtalyan Matteo Berrettini finale yükseldi. Jaziri ile Berrettini yarın şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Çiftler final maçında ise Fransız Hugo Nys-Romain Arneodo ikilisini 6-3, 5-7 ve 10-4\'lük setlerle 2-1 yenen Andre Begemann (Almanya)-Jonathan Eysseric (Fransa) ikilisi şampiyon oldu.