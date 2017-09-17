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Spor

İstanbul Challenger'da çiftler şampiyonu belli oldu

Andre Begemann (Almanya)-Jonathan Eysseric (Fransa) ikilisi şampiyonluğa ulaştı Teklerde ise Tunuslu Jaziri ile İtalyan Berrettini finale yükseldi İSTANBUL,(DHA) American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nın 6'ncı gününde çiftlerde Andre Beg

17 Eylül 2017 02:34

Andre Begemann (Almanya)-Jonathan Eysseric (Fransa) ikilisi şampiyonluğa ulaştı

Teklerde ise Tunuslu Jaziri ile İtalyan Berrettini finale yükseldi

İSTANBUL,(DHA)

American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası\'nın 6\'ncı gününde çiftlerde Andre Begemann-Jonathan Eysseric ikilisi şampiyon olurken, teklerde Matteo Berrettini finale yükseldi.
TED Spor Kulübünde 69\'uncusu düzenlenen 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın tekler yarı finalinde Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun\'u 6-2 ve 6-4\'lük setlerle 2-0 yenen Tunuslu Malek Jaziri ile Kazak Alexander Bublik\'i 7-5 ve 6-3 ile 2-0 mağlup eden İtalyan Matteo Berrettini finale yükseldi. Jaziri ile Berrettini yarın şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Çiftler final maçında ise Fransız Hugo Nys-Romain Arneodo ikilisini 6-3, 5-7 ve 10-4\'lük setlerle 2-1 yenen Andre Begemann (Almanya)-Jonathan Eysseric (Fransa) ikilisi şampiyon oldu.

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