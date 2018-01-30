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Kültür-Sanat

İstanbul Caz Festivali Genç Caz konserleri için başvurular başladı

Genç Caz, 30 yaş altı müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor

30 Ocak 2018 00:13

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilecek 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 16. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular başladı.

Genç müzisyenler seçmelere klasik ya da çağdaş caz türlerindeki çalışmalarının yanı sıra, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, blues, soul, R&B, elektronik caz ve benzeri tarzlardaki demoları ile katılabiliyor. Repertuar, adayların kendi özgün bestelerinin yanı sıra caz standartlarının veya başka parçaların yorumlarından da oluşabilir. Genç Caz’a profesyonel bir albüm yayımlamamış ve müzisyenleri 30 yaşın altında olan topluluklar başvurabiliyor.

Genç Caz Seçici Kurulu tarafından, başvuruların arasından belirlenecek on topluluk, 27 Mayıs Pazar günü yapılacak değerlendirme konserlerine davet edilecek. Değerlendirme konserlerinde seçici kurul, 15'er dakikadan oluşacak canlı performansları izleyerek 25. İstanbul Caz Festivali’nde yer alacak altı ismi belirleyecek. Kazananlar, festivalin bu yıl da programında olan Parklarda Caz etkinliği kapsamında düzenlenecek ücretsiz Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin resmi web sitesinde, festival sanatçıları içerisinde yer alacak.

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan Genç Caz Seçici Kurulu’nda müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Cem Tuncer, müzisyen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzisyen Ferit Odman, müzisyen Hediye Güven, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzik yazarı Sevin Okyay, gazeteci Yekta Kopan ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer yer alıyor.

Genç Caz’a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar başvurularını iksv.org/genccaz adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak yapabilir. Başvuru formu, dosyaları içeren bağlantı ile beraber en geç 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar gönderilmelidir.     

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