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Kültür-Sanat

İstanbul Caz Festivali bas dehası Marcus Miller'ı ağırlıyor

Marcus Miller, 21 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da müzikseverlerle buluşacak

08 Eylül 2017 13:41

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) gerçekleştirilen ve çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan İstanbul Caz Festivali, 25'nci yılına yaklaşırken festivalde unutulmaz konserlere imza atan isimlerden birini hayranlarıyla buluşturacak. Daha önce festivalde coşkulu konserler veren ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesi bulunan Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller, 21 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro’da müzikseverlerle buluşacak.  

Üstün yetenekli genç müzisyenleri de destekleyen ve bu turne kapsamında onlarla beraber sahnede yer alacak Marcus Miller, yeni albümünden de seçkilerin çalınacağı farklı bir repertuarla  izleyicinin karşısında olacak.

Avrupa Turnesi’ni Türkiye’de başlatacak olan cazın duayen ismi yüksek katkıda bulunan mekan sponsoru Zorlu PSM’nin desteğiyle gerçekleştirilecek konserde müzikseverlere seslenecek. Miller, cazdan,Latin müziğine, afro beat’ten reggae’ye uzanan geniş seçkisiyle hayranlarını selamlayacak.

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Marcus MillerJazz müzikİstanbul Kültür Sanat Vakfı

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