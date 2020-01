İstanbul Caz Festivali, bas dehası Marcus Miller'ı ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) gerçekleştirilen ve çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan İstanbul Caz Festivali, 25'nci yılına yaklaşırken festivalde unutulmaz konserlere imza atan isimlerden birini hayranlarıyla buluşturacak. Daha önce festivalde coşkulu konserler veren ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesi bulunan Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller, yarın (21 Ekim Cumartesi) akşam Zorlu PSM Ana Tiyatro’da müzikseverlerle buluşacak.

Daha önce 19. ve 22. İstanbul Caz Festivalleri kapsamında İstanbul’da unutulmaz konserlere imza atan ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesi bulunan Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller, Avrupa Turnesi’nin ilk ayağında Türkiye’yi tekrar ziyaret ediyor.

Sürpriz sanatçı eşlik edecek

Miller, desteklediği yetenekli genç müzisyenlerden oluşan bir kadroyla dinleyici ile buluşacak. Türkiye’den sürpriz bir sanatçının da Miller’a eşlik edeceği konserde dinleyiciler, sanatçının 2018’de yayımlanacak olan yeni albümünden parçaları da ilk kez dinleme fırsatı bulacak. 21 Ekim Cumartesi akşamı, mekan sponsoru Zorlu PSM’nin desteğiyle gerçekleştirilecek konserde Miller, etkileyici tekniği ve sahne performanslarıyla bir kez daha zihinlere kazınacak bir konsere imza atacak.

Caz, Latin müziği, afro beat, reggae ve çok daha fazla müzikal türde ustalığıyla tanınan Marcus Miller, Türkiye cazını ve Anadolu müziğini de yakından tanıyor. Dinleyicilerini daima geniş bir seçkiyle karşılayan ve unutulmaz konserlere imza atan bas dehası Miller, piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen bir müzisyen. Müzik kariyerinde Miles Davis başta olmak üzere, Michael Jackson, Herbie Hancock, Mariah Carey, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Frank Sinatra, Dr. John, Aretha Franklin, Elton John ve daha birçok sanatçı ve müzisyenle çalışan Amerikalı sanatçı, David Sanborn’la beraber Voyeur ve Upfront adlı albümlerle iki defa Grammy ödülünü kazandı. Miller, 1993 yılında The Sun Don’t Lie adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonraki yıllarda, House Party (Martin Lawrence), Boomerang (Eddie Murphy), Siesta (Ellen Barkin), Ladies Man (Tim Meadows), and The Brothers (Morris Chestnut and D.L. Hughley) gibi pek çok filmin müziklerini de besteleyen Miller, kendi solo kariyerinde ise en iyi şarkı ve en iyi albüm dallarında da Grammy ödülüne layık görüldü. 2013 yılında UNESCO’nun barış elçisi seçilen Miller, bu kuruluşun Slave Route adlı projesi kapsamında, Afrika’daki kölelik tarihini dünya çapında öğretmek üzere birçok ülkeyi ziyaret etti.