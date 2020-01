İSTANBUL CAZ FESTİVALİ, 25. YILINDA EFSANE MÜZİSYEN NİCK CAVE'İ AĞIRLAYACAK

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bu yıl 25. yaşını kutlayacak. Çeyrek asır boyunca İstanbullu müzikseverleri, cazın en iyi ve en yeni örnekleriyle buluşturan festival, bu yıl 26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında, pek çok müzisyeni İstanbul\'da ağırlayacak. 25. yıl programının açıklanan ilk sanatçısı ise efsane müzisyen Nick Cave ve grubu The Bad Seeds oldu.

Birincisinin düzenlendiği 1994\'ten bu yana her yıl Temmuz ayında caz ve güncel müziğin efsane sanatçılarının müzikseverlerle buluştuğu bir geçit töreni haline gelen ve yıllar içinde Al di Meola, Bryan Ferry, Björk, Buena Vista Social Club, David Sanborn, Dead Can Dance, Eric Clapton, George Benson, Grace Jones, Herbie Hancock, John McLaughlin, Joan Baez, Joss Stone, Joe Sample, Keith Jarrett, Marianne Faithfull, Marcus Miller, Massive Attack, Morrissey, Nick Cave, PJ Harvey, Paul Simon, Paco de Lucia, Patti Smith ve Wynton Marsalis\'in de aralarında olduğu müzisyenleri konuk eden İstanbul Caz Festivali, 25. yılını da özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. İstanbul\'un uluslararası konser haritasında önemli bir yer edinmesini sağlayan ve geride bıraktığı 25 yılda 700\'den fazla konserde, 5 bin 200\'ün üzerinde sanatçı ve 730 bine yakın seyirciyi ağırlayan İstanbul Caz Festivali, sadece müzikseverler ile sanatçıları buluşturma amacıyla sınırlı kalmayan, Türk sanatçıların çalışmalarını ve yeni üretimlerini destekleyen ve bu alanda yeni nesilleri teşvik eden geniş çerçeveli bir festival olma özelliği de taşıyor.

BÜLENT ECZACIBAŞI: FESTİVALİMİZİN ÇEYREK ASRI GERİDE BIRAKMASI BİZE GURUR VERİYOR

İstanbul Caz Festivali\'nin 25. yılı nedeniyle dün akşam Salon İKSV\'de özel bir buluşma gerçekleştirildi. Geceye, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ve İKSV\'nin eski genel müdürü Melih Fereli konuşmacı olarak katıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptığı açılış konuşmasında, \"Tohumları 1980\'li yıllarda, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen caz konserleriyle atılan İstanbul Caz Festivali, 1994\'te ayrı bir etkinlik olarak yapılanmıştı. O günden bu yana, kentin farklı mekânlarını kullanışıyla İstanbul\'la kenetlenen, seyircisinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle büyüyen festivalimizin İstanbul\'da caz beğenisinin derinleşmesi açısından da büyük etkileri olduğuna inanıyoruz. Her yıl temmuz ayının özlemle beklenmesini sağlayan festivalimiz caz ve güncel müziği kentin gündemine taşıyor ve İstanbul izleyicisine dünyanın dört bir yanından usta müzisyenlerle buluşma ve müziğin yeni ufuklarını keşfetme imkânı sunuyor. Bu alanda çalışan müzisyenlere birlikte özgün üretimler sergilemek için fırsatlar yaratırken cazın coşkusunu kentin farklı noktalarına, sokaklarına, vapurlarına, parklarına taşıyan festivalimizin çeyrek asrı geride bırakması bize gurur veriyor\" dedi.

Eczacıbaşı ayrıca, 2005\'ten bu yana festivalin direktörlüğünü yürüten Pelin Opcin\'in, Londra Caz Festivali\'nde programlama direktörlüğü görevini üstlenmesine değinerek kendisini tebrik etti.

İKSV GENEL MÜDÜRÜ TANER: İKSV ADETA BİR OKUL VE MEZUNLARI DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

İKSV Genel Müdürü ve 1994-2002 yılları arasında İstanbul Caz Festivali\'nin direktörlüğünü üstlenen Görgün Taner, \"25 yıllık bir festivali ortaya çıkartmanın haklı gururunu yaşıyoruzö diyerek başladığı konuşmasında, “Bugün dünyanın önde gelen sanatçılarının ziyaret haritasında İstanbul varsa bunda bu sene 25. yılı birlikte kutladığımız İstanbul Caz Festivali\'nin önemli katkısı vardır. Hiçbir kalıcı eser tek bir kişi ya da kurum tarafından gerçekleşmiyor. Tüm bu süreçte birlikte öğrendiğimiz ve çalıştığımız tüm kişiler, 25 yılda emeği geçen tüm İKSV çalışanları, rehberler, prodüksiyon ekibi, müzisyenler, reklamcılar, tasarımcılar, sektör profesyonelleri ve festivali 21 yıldır destekleyerek sürekliliğinin sağlanmasına destek olan Garanti Bankası\'na teşekkür ediyorum\" ifadesini kullandı.

Görgün Taner daha sonra sahneye 1993-2001 yılları arasında İKSV\'nin genel müdürlüğünü yürüten ve İstanbul Caz Festivali\'nin başlatılmasına önayak olan Melih Fereli\'yi davet etti. ARTER Kurucu Direktörü ve VKV Kültür-Sanat Danışmanı Melih Fereli, İstanbul Festivali\'nden, 1. İstanbul Caz Festivali\'nin nasıl doğduğunu anlattığı ve anılarla süslediği konuşmasında gençlere, \"Geriye baktığınızda, hayatınız boyunca kilometre taşları diye hatırlayabileceğiniz olayların, tanımlamaması zor bir şekilde, önce lime lime sökülüp dağıldığını, ardından da ilmek ilmek örülüp bir araya geldiğini görüyorsunuz. Dönüp baktığımda, 1994\'teki ilk caz festivalinden beri atılan sayısız adımın festivali bugünlere getirdiğini ve geleceğin yolunu açtığını mutlulukla görüyorum\" ifadelerini kullandı.

İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin de festivalde ilk kez 2003 senesinde hayata geçirilen ve 14 yıl içerisinde 50\'nin üzerinde genç caz sanatçı ve topluluğuna dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağlayan \"Genç Caz projesi\" ile yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen \"ViTRiN: Türkiye Güncel Müzik Buluşması\"nı özetlediği konuşmasının ardından 25. İstanbul Caz Festivali\'nin ilk sürprizi Nick Cave & The Bad Seeds konserini açıkladı.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 25. YILINDA EFSANE MÜZİSYEN NICK CAVE\'İ AĞIRLIYOR

İstanbul Caz Festivali\'nin özel konukları arasında ilk sürpriz isim, 45 yıllık müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı olmuş, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ile grubu The Bad Seeds oldu. Nick Cave & The Bad Seeds 14 yıl aradan sonra 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında %100 Music desteğiyle 10 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park\'ta hayranlarıyla buluşacak.

