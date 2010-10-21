İstanbul Çağlayan Meydanı 6 ay trafiğe kapatılıyor

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çağlayan Meydanı'ndaki trafiğin yer altına alınmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, 'Bununla ilgili çalışmalar başladı. Çalışma yapılacak yollar yarın trafiğe kapatılacak' dedi.



Topbaş, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde basın mensuplarının Çağlayan Meydanı'nın trafiğe kapatılmasına ilişkin sorusu üzerine, adliye sarayının yapımından dolayı ciddi bir meydana ihtiyaç olduğunu değerlendirdiklerini bildirdi.



Topbaş, “Meydandaki trafiğin yer altına alınması doğru bir karardı. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Çalışma yapılacak yollar, yarın trafiğe kapatılacak” dedi.



Çalışma süresince trafikte sıkıntı yaşanacağını bildiğini ifade eden Topbaş, alternatif yollar belirlediklerini, yaşanacak sıkıntıları İstanbulluların hoşgörü ile karşılaması gerektiğini kaydetti.



“Geçmişte bu çalışmalar yapılsaydı bugün bu konuları konuşmazdık” diyen Topbaş, İstanbul'da 6 yılda 231 kavşağın yapılıp bitirildiğini anlattı.



Topbaş, 17 inşaatın devam ettiğini ve bunlardan birinin de Çağlayan'daki adliyenin önündeki bir meydan düzenlenmesi ve trafiğin yer altına alınması olduğunu belirterek, “Bu 22 bin metrekarelik, İstanbul'un en büyük meydanlarından birinin kazılması anlamına geliyor. Bu da sıkıntısız olmuyor. İstanbullulara, anlayışla karşıladıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



İlk yıllarda çalışmalardan dolayı ciddi tepkiler aldığını ifade eden Topbaş, çalışmaların güzellikleri ortaya çıktıkça halkın yapılan işlerin doğru olduğunu gördüğünü belirtti.



Topbaş, halkın ulaşım saatlerini yeniden gözden geçirip, başka aksları tercih etmeleri gerektiğini anlatarak, çalışmaları maksimum 6 ayda bitirmeyi düşündüklerini, çalışmaların, zemin altındaki hat düzenlemesini aksatmamasını ve vatandaşların rahatsız olmamasını umduğunu kaydetti.



