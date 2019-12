İstanbul 'büyülü ses'i bekliyor

T24 - 'She' ve 'I Want You' gibi unutulmaz şarkılara imza atan, dünyaca ünlü sanatçı, söz yazarı Elvis Costello 2 Kasım'da İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor.





1977 yılında “My Aim Is True” albümüyle müzik hayatına başlayan ve Liverpool`un Beatles'tan bu yana çıkardığı en önemli müzik adamlarından biri sayılan ve Bob Dylan'dan sonra gelmiş en iyi şarkı sözü yazarı Elvis Costello, new wave ve reggea gibi türlere bulaşarak başladığı kariyerinde rock, pop, soul, caz gibi türleri, eşsiz vokali ve farklı bir müzik algısıyla bir araya getirdi.



Costello, pop müzik tarihinde bir devrim niteliğinde olan ve grubu The Attractions ile kaydettiği “Imperial Bedroom” albümünün yanı sıra Julia Roberts'ın unutulmaz filmi Nothing Hill'ın soundtrack'i "She" ve filmi de soundtrack'i ile aynı adı taşıyan "I Want You" parçası gibi unutulmaz baladlara da imza attı. Büyülü sesi, kendine has tarzı ve efsaneleşmiş şarkıları ile izleyicileri büyüleyen Costello, sahnede de hiç sönmeyen bir ateş gibi...



Elvis Costello’nun uzun süredir beklenen bu konseri UNilife Organizasyonuyla 2 Kasım'da Maslak Tim Show Center’da gerçekleşecek.

İlk single 1977'de



İlk single'ı "Less Than Zero"yu 1977'de Stiff Records'tan yayımlayan Elvis Costello, iki ay sonra 'My Aim Is True' albümü ile çıkış yaptı. Albüm, İngiltere listelerinde 14 numaraya kadar yükseldi. Nick Lowe, Ian Dury ve Wreckless Eric'le birlikte Costello, aynı yılın baharında turneye çıktı. Yılın sonunda ise Jake Riviera, Stiff Records'dan ayrıldı ve Costello'yla, Lowe'ı da yanına alarak Radar Records'u kurdu.



Reggea etkileşimli 'Watching The Dedectives' sanatçının ilk büyük hit'i oldu ve aynı yıl listelerde 15 numaraya kadar yükseldi. Costello'nun; Attractions'la birlikte kaydettiği ilk albüm "This Year's Model" 1978 yılının baharında piyasaya çıktı. "My Aim Is True"dan daha sert olan albüm, İngiltere listelerinde 4, Amerika listelerinde de 30 numaraya kadar yükselerek yine çok büyük bir hit oldu. Bir sonraki yıl piyasaya çıkan "Armed Forces" ise sanatçının diğer albümlerine göre daha tutkulu ve müzikal açıdan daha farklı bir sound'a sahipti ki İngiltere listelerinde 2 numaraya, Amerika listelerinde ise ilk 10'un içine girmeyi başardı.



1980 yılının Şubat ayında soul ritmlerinden etkilenmiş olan "Get Happy!!" piyasadaydı. Bu albüm Riviera'nın yeni plak şirketi F-Beat'ten çıkan ilk albümdü. Aynı zamanda albüm yine İngiltere'de 2 numaraya kadar yükselirken, Amerika'da da 11 numaraya kadar ilerledi. O yılın sonunda B-Side'larının toplamasından olan iki koleksiyon "Taking Liberties" Amerika'da piyasaya çıkarken bu albümle benzer "Ten Bloody Marys and Ten How's Your Fathers" adındaki albümde sadece kaset olarak İngiltere'de piyasaya çıktı.







Attractions olmadan kaydedilen ve "The Costello Show" olarak piyasaya sürülen "King Of America" genel anlamda bir country-folk albümüydü ve Costello'nun piyasaya sürdüğü "Imperial Bedroom"dan sonra en iyi eleştirileri alan albümü oldu. Bu albümü ise aynı yılın sonunda The Attractions ve prodüktör Nick Lowe'la birlikte kaydedilen "Blood and Chocolate" takip etti. Bundan sonra Costello 1994 yılına kadar bir daha Attractions'la albüm kaydetmedi. 1987 yılında Costello Warner Bross'la anlaşma imzaladı ve akabinde de Paul McCartney'le birlikte şarkı sözü yazıp albüm kaydetmeye başladı. İki yıl sonra ise müzikal açıdan en fazla çeşitliliğin yer aldığı "Spike" albümü yayınladı. Spike; 'Veronica' gibi Costello ve McCartney'nin ilk birlikte çalışmalarının yer aldığı albüm olma özelliğini taşıyordı. 'Veronica' 19 numaraya kadar yükselerek sanatçının Amerika'daki ilk büyük hit'i oldu. İki yıl sonra "Mighty Like A Rose" piyasadaydı.



1993 yılında Costello klasik müziğe eğilimini göstererek "The Juliet Letters"da Brodsky Quartet'la birlikte çalıştı. Aynı zamanda sanatçı Transvision Vamp'ın solisti Wendy James'in "Now Ain't the Time for Your Tears" albümünün tamamını hazırladı. Elvis Costello 1994 yılında Goodbye Cruel World'den sonraki en pop ağırlıklı albümü olan "Brutal Youth"un kayıtlarında Atractions'la yeniden birlikte çalıştı. Topluluk Costello'ya 1994 yılında 1995 yılına kadar süren turnede de eşlik etti. 1995 yılında bir kenara kaldırmış olduğu parçalarının coverlarından oluşan "Kojak Variety" albümünü piyasaya sürdü.



1996 yılının baharında daha önce farklı sanatçılara vermiş fakat kendisinin hiç kaydetmemiş olduğu parçalarının da yer aldığı "All This Useless Beauty" albümünü piyasaya sürdü. Burt Bacharach'la birlikte kaydettiği "Painted From Memory" ise 1998 yılında piyasadaydı. Costello ve Bacharach birlikte Amerika ve İngiltere'yi kapsayacak olan turneye çıktılar. Bacharach bu yolculuktan ayrılınca ise Costello yanına Steve Nieve'yi aldı ve tüm dünyayı "Lonely World Tour" adını verdiği turneyle dolaşmaya devam etti. 1999'da Costello'nun parçaları Notting Hill ve Austin Powers filmlerinde yer aldı. Aynı zamanda Costello ve Bacharach; Austin Powers: The Spy Who Shagged Me filminde rol de aldılar. Nieve'yle birlikte çıktığı turnede Costello; son şarkısını söylemeye başlamadan dinleyicilerden büyük bir sessizlik içinde yerlerine oturmalarını isteyip genelde de 'Couldn't Call It Unexpected #4" parçasını seslendirirdi.



Sanatçının bir sonraki albümü; parçaların çoğunun kendisi tarafından yazıldığı, Ann Sofie von Otter'in katkılarıyla hazırlanan ve daha çok pop standartlarına yakın 2001 yılının Mart'ında Deutsche Grammophon plak şirketinden çıkan albüm oldu. Elvis Costello 2001 yılında kendini müzik konusunda dersler ve konserler verirken UCLA'da buldu.



2002 yılının baharında ise sanatçının Island Plak Şirketi'nden Pete Thomas ve Nieve'nin de katkılarıyla hazırlanan "When I Was Cruel" albümü çıktı. Sanatçının 2003 yılında ise yirminci stüdyo albümü ‘North’ bir sene sonra ‘Il Songo’ (İtalyanca bir kelime olup anlamı 'rüya'dır) ve Lost Highway'den ‘The Delivery Man’ albümleri yayınlandı. 2006'da ise Alen Tussaint'le kaydettği ve Haziran ayında yayınlanan ‘The River In Riverse’ müzik marketlerdeki yerini aldı.



2004 yılında A Tribute to Elvis Costello ve Davis Does Elvis adında iki tribute albümü yayınlandı. 2006 yılında Metropole Orkest’le verdiği konserin kayıtlarını My Falme Burns Blue adında yayınladı. Costello 2006 yılında Delirious ve Putting the River in Reverse adındaki filmlerde yer aldı.