İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Avrupa'ya veda

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Kataja Basket: 85-83

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Cebeci

HAKEMLER: Tomislav Vokv (Hırvatistan), Ognjen Jokic (Karadağ),

Beniamino Manuel Attard (İtalya)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Ayça, Toolson 17, Uğur Dokuyan 14, Bircevic 22, Buva 20, Tevfik Akdamar, Mert Çevik 3, Ayberk Olmaz 6, Bekir Karlı 3, Kamer Bayraktar, Berkay Büyükbayrak

KATAJA BASKET: Pitts 19, Bejerano 17, Saunders 19, Bradley 15, Williams 10, Niemi, Perttu 3, Huolila

1\'İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 43-33

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-64

FIBA Avrupa Kupası 2\'nci Tur I Grubu son hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Finlandiya ekibi Kataja Basket\'i 85-83 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla grubunu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 3\'üncü sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti. Kataja Basket ise gruptaki tüm maçlarını kaybederek son sırada yer aldı ve elendi.