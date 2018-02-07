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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Avrupa'ya veda

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Kataja Basket: 85-83 İSTANBUL, (DHA) SALON: Cebeci HAKEMLER: Tomislav Vokv (Hırvatistan), Ognjen Jokic (Karadağ), Beniamino Manuel Attard (İtalya) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Ayça, Toolson 17, Uğur Dokuyan

07 Şubat 2018 22:37

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Kataja Basket: 85-83

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Tomislav Vokv (Hırvatistan), Ognjen Jokic (Karadağ),
Beniamino Manuel Attard (İtalya)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Ayça, Toolson 17, Uğur Dokuyan 14, Bircevic 22, Buva 20, Tevfik Akdamar, Mert Çevik 3, Ayberk Olmaz 6, Bekir Karlı 3, Kamer Bayraktar, Berkay Büyükbayrak
KATAJA BASKET: Pitts 19, Bejerano 17, Saunders 19, Bradley 15, Williams 10, Niemi, Perttu 3, Huolila
1\'İNCİ PERİYOT: 18-18
İLK YARI: 43-33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-64

FIBA Avrupa Kupası 2\'nci Tur I Grubu son hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Finlandiya ekibi Kataja Basket\'i 85-83 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla grubunu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 3\'üncü sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti. Kataja Basket ise gruptaki tüm maçlarını kaybederek son sırada yer aldı ve elendi.

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