İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Celalettin Deniztoker dönemi

İSTANBUL / DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nün 14. Olağan Genel Kurulu\'nda Başkanlığa Celalettin Deniztoker seçildi. Deniztoker oy kullanan 54 delegenin tamamının oyunu alarak kulübün 11\'inci başkanı oldu.

Cebeci Spor Kompleksi Konferans Salonu\'nda yapılan Genel Kurulda delegenin onayını alan Deniztoker, 3 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'un başkanlığına seçilmiş oldu.

Bayrağı 2015 yılında göreve gelen Başkan Bahattin Ulusan\'dan devralan Celalettin Deniztoker\'in başkanlığındaki turuncu-lacivertli kulübün yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER: Celalettin DENİZTOKER (Başkan), Hakan ŞAHİN, Enver YILMAZ, Murat KARAKALE, Önder BENZEŞ, Bora SELİM, Yasir ÇELİK, Metin KİLİK, Gürkan İzzet PAKSOY, Seçkin TURAN, Fatih KARACA, Faruk ALBAYRAK, Burhan ŞENTÜRK, Yeliz Yıldız KÖKENEK, Ahmet MELİK

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Semra YAŞAR, Turgut BABUŞÇU, Resul ERKAN, Fatih ÖZEREN, Hüseyin SEVİM, Selami TAŞER, Mustafa SARIGÜL, Tolga TARTAN

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELER: Eren ÖZDEMİR, Mehmet SOYLU, Hüseyin PEHLİVAN, Kenan KIZILKAYA, Hüseyin ÖZTÜRK

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER: Bülent ÖZYURT, İlkay SAĞIR, Ömer BALLI

(FOTOĞRAFLI)