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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-3 (İnegöl Mobilya Cup)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) SALON: İnegöl HAKEMLER: Cihan Fırıncıoğlu (xxx), Çetin Çelik (xxx) GALATASARAY: Yasin (xxx), Emin (xxx), Ufuk (xxx), Alek (xxx), Doğukan (xxx), Hüseyin (xxx) (Can xx, Onurcan xx, Melih xx, Boğaçhan xxx, Daudi xx, Serhat

07 Eylül 2017 23:06

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Cihan Fırıncıoğlu (xxx), Çetin Çelik (xxx)
GALATASARAY: Yasin (xxx), Emin (xxx), Ufuk (xxx), Alek (xxx), Doğukan (xxx), Hüseyin (xxx) (Can xx, Onurcan xx, Melih xx, Boğaçhan xxx, Daudi xx, Serhat (xxx), Caner xxx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat (xxx), Burak (xxx), Özkan (xxx), Kadir (xxx), Samuele (xxx), İbrahim (xxx) (Nuri xxx, Erdem xxx, Görkem xxx)
SETLER: 23-25, 25-20, 30-28,18-25,15-11
SÜRE: 122 dakika (27, 24, 34, 22,15) Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden

İnegöl Belediyespor\'u tarafından düzenlenen Mobilya Kupası Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan maçla başladı. İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu\'nda düzenlenen kupanın ilk maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 mağlup etti.

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