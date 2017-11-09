İSTANBUL,(DHA)

Salon: Cebeci

Hakemler: Aliaksandr Syrytsa (Belarus), Uros Nikolic (Sırbistan), Alija Ferevski (Makedonya)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 19, Mert Çevik 16, Uğur Dokuyan 10, Bircevic 11, Buva 15, İlkan Karaman 6, Furkan Ayça, Bekir Karlı 5, Buckner 10

U-BT Cluj Napoca: Watson 16, Kromah 8, Kuti 16, Sakic 12, Barro 10, Gray, Kariniauskas, Kalnichenko 12, Török 8

1\'İNCİ PERİYOT: 25-28

DEVRE: 47-44

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 4\'üncü hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Romanya temsilcisi U-BT Cluj Napoca\'yı 92-82 yendi ve rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı.

Yüksek tempoda geçen ilk çeyreği konuk ekip Cluj Napoca, ilk 28-25 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte daha iyi performans gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu periyotta farkı açmayı başardı ve devreye 3 sayılık avantajla 47 - 44 önde gitti.

3\'üncü periyotta farkı çift nanelere çıkarmayı başaran ev sahibi ekip son periyoda 70-58 üstün girdi.

Yakaladığı 12 sayılık avantajı son periyotta korumayı başaran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 92 - 82 galip ayrıldı galip ayrıldı.

