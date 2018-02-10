T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Trabzonspor: 92-100

İSTANBUL, (DHA) SALON: Cebeci Spor Kompleksi HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Can Mavisu İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 7, Toolson 14, Uğur Dokuyan 7, Buva 22, Bircevic 20, Klobucar 5, Ayberk Olmaz 11, Tevfik Akdamar 3, Kamer Bayra

10 Şubat 2018 21:35

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Can Mavisu
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 7, Toolson 14, Uğur Dokuyan 7, Buva 22, Bircevic 20, Klobucar 5, Ayberk Olmaz 11, Tevfik Akdamar 3, Kamer Bayraktar 3
TRABZONSPOR: Vasiliauskas 29, Eldridge 25, Harris 9, Green 21, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 7, Alper Saruhan 5, Burak Eşlik 2, Ozan Anton Odabaşı
1\'İNCİ PERİYOT: 27-21
İLK YARI: 53-43
3\'ÜNCÜ PERİYOR: 76-77
5 FAUL ALAN: 35.42 Bircevic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18\'inci hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 100-92 yendi. Bu sonuçla birlikte, bordo-mavililer 6\'ncı galibiyetine uzanırken, İstanbul ekibi ise 10\'uncu kez mağlup oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON Cebeci Spor Kompleksi HAKEMLER Mehmet SerdarMehmetCan Mavisu İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ThompsonToolsonUğur DokuyanBuvaBircevicKlobucarAyberk OlmazTevfik AkdamarKamer BayraktarVasiliauskasEldridgeHarris

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24