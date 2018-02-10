İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Trabzonspor: 92-100

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Cebeci Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Can Mavisu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 7, Toolson 14, Uğur Dokuyan 7, Buva 22, Bircevic 20, Klobucar 5, Ayberk Olmaz 11, Tevfik Akdamar 3, Kamer Bayraktar 3

TRABZONSPOR: Vasiliauskas 29, Eldridge 25, Harris 9, Green 21, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 7, Alper Saruhan 5, Burak Eşlik 2, Ozan Anton Odabaşı

1\'İNCİ PERİYOT: 27-21

İLK YARI: 53-43

3\'ÜNCÜ PERİYOR: 76-77

5 FAUL ALAN: 35.42 Bircevic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18\'inci hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 100-92 yendi. Bu sonuçla birlikte, bordo-mavililer 6\'ncı galibiyetine uzanırken, İstanbul ekibi ise 10\'uncu kez mağlup oldu.