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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 55-81

İSTANBUL (DHA) SALON: Cebeci Spor Kompleksi HAKEMLER: Alexey Davydov, Petar Denkovski, Valerio Grigioni İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ali Berent Kavaklıoğlu 1, Mert Çevik 2, Ahmet İlker Tunalı 6, Babic, Semih Erden 12, Sabahattin Can Göndür 3, Ramaza

01 Kasım 2018 01:10

İSTANBUL (DHA)

SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Alexey Davydov, Petar Denkovski, Valerio Grigioni
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ali Berent Kavaklıoğlu 1, Mert Çevik 2, Ahmet İlker Tunalı 6, Babic, Semih Erden 12, Sabahattin Can Göndür 3, Ramazan Tekin 9, Mert Gizir 12, Thompson, Minchev 10
PINAR KARŞIYAKA: Walker 12, Henry 7, Tayfun Erülkü 4, Marei 12, İlkan Karaman 13, Chatman 3, Berk İbrahim Uğurlu 10, Akif Egemen Güven 9, Gailius 9, Erdi Gülaslan 2, Görkem Doğan, Berke Aygündüz
1\'İNCİ PERİYOT: 15-17
İLK YARI: 30-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 46-61

FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 3\'üncü hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 81-55 yendi.
Turnuvadaki diğer Türk temsilcisi Adatıp Sakarya BŞB Basketbol ise A Grubu maçında deplasmanda CSM CSU Oradea\'ya 86-84 mağlup oldu.

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