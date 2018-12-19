İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Olympiacos Piraeus: 1-3

İSTANBUL,(DHA) -
SALON: Hidayet Türkoğlu
HAKEMLER: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)
OLYMPİAKOS: Petreas, Tervaportt, Rauwerding, Böhme, Schmitt, Kommentakis (Daridis, Stefanou, Zoupani, Stivachitis, Christofidelis)
SETLER: 22-25, 19-25, 25-23, 19-25
SÜRE: 104 dakika (26, 25, 28, 25)
CEV Kupası 8\'li final turu ilk karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiacos Piraeus\'u 3-1 mağlup etti.
Mücadelenin rövanşı ise 17 Ocak 2019\'da Yunanistan\'da oynanacak.