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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Olympiacos Piraeus: 1-3

İSTANBUL,(DHA) -  SALON: Hidayet Türkoğlu HAKEMLER: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, S

19 Aralık 2018 23:27

İSTANBUL,(DHA) - 
SALON: Hidayet Türkoğlu
HAKEMLER: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)
OLYMPİAKOS: Petreas, Tervaportt, Rauwerding, Böhme, Schmitt, Kommentakis (Daridis, Stefanou, Zoupani, Stivachitis, Christofidelis)
SETLER: 22-25, 19-25, 25-23, 19-25
SÜRE: 104 dakika (26, 25, 28, 25)

CEV Kupası 8\'li final turu ilk karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiacos Piraeus\'u 3-1 mağlup etti.
Mücadelenin rövanşı ise 17 Ocak 2019\'da Yunanistan\'da oynanacak.

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