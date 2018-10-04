İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Lulea: 87 - 50

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ventsislav Velikov, Bojan Jovanic, Igor Mitrovski
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 17, Sabahattin Can Göndür 9, Thompson 15, Babic 12, Kulig 12, Ahmet İlker Tunalı 10, Mehmet Yağmur 7, Mert Gizir 5, Mert Çevik
LULEA: Andersson 15, Thomas Massamba 6, Alexandre 20, Collins, Shine, Hansson 4, Gilchrist 4, Kearney 1, Brice Massamba,
1\'İNCİ PERİYOT: 24-18
DEVRE: 39-23
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-37
BEŞ FAUL ALAN: 33.46 Shine (Lulea) - 37.34 Kulig (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Eleme Turu ilk maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor İsveç temsilcisi Lulea\'yı 87-50 mağlup etti.