T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-86

İSTANBUL,(DHA) SALON: Cebeci HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Mehmet Şahin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Buckner 21, Buva 16, Klobucar 9, Thompson 18, Uğur Dokuyan 8, Ayberk Olmaz 2, Mert Çevik 6, Toolson 12, Furkan Ayça GAZİANTEP BAS

28 Nisan 2018 21:19

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Mehmet Şahin
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Buckner 21, Buva 16, Klobucar 9, Thompson 18, Uğur Dokuyan 8, Ayberk Olmaz 2, Mert Çevik 6, Toolson 12, Furkan Ayça
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 17, Can Uğur Öğüt 3, Carter 27, Miller 17, Murphy 6, Erol Can Çinko 3, Balazic, Freimanis 13, Orhan Haciyeva
1\'İNCİ PERİYOT: 23-19
İLK YARI: 47-39
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66-51
NORMAL SÜRE: 82-82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27\'nci hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, uzatma sonucunda Gaziantep Basketbol\'u 92-86 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cebeci HAKEMLER Mehmet Keseratar Osman SinanMehmetBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR BucknerBuvaKlobucarThompsonUğur DokuyanAyberk OlmazMertToolsonFurkan Ayça GAZİANTEP BASKETBOL ArmandCan UğurCarterMillerMurphyErol Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24