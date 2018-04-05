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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

İSTANBUL,(DHA) SALON: Haldun Alagaş HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin) GALATASARAY HDI SİGORTA: Yas

05 Nisan 2018 01:19

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Haldun Alagaş
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratca, Doğukan Ulu)
SETLER: 27-25, 25-16, 20-25, 25-18
SÜRE: 124 dakika (35, 26, 33, 30)

Efeler Ligi play-off klasman etabı üçüncülük ikinci maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1\'e getirdi.
9 Nisan Pazartesi günü oynanacak üçüncü ve son maçta kazanan taraf, ligi 3\'üncü sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi\'ne katılma hakkı elde edecek.

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