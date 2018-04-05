İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Haldun Alagaş

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratca, Doğukan Ulu)

SETLER: 27-25, 25-16, 20-25, 25-18

SÜRE: 124 dakika (35, 26, 33, 30)

Efeler Ligi play-off klasman etabı üçüncülük ikinci maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1\'e getirdi.

9 Nisan Pazartesi günü oynanacak üçüncü ve son maçta kazanan taraf, ligi 3\'üncü sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi\'ne katılma hakkı elde edecek.