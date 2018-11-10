İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 69-77

İSTANBUL (DHA)
SALON: Cebeci
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 25, Mert Çevik, Kulig 11, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 18, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 3, Ramazan Tekin, Babic 7, Minchev 5
GALATASARAY: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 8, Caner Erdeniz 3, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 2, Hasan Emir Gökalp 4, Arapovic 5
1\'İNCİ PERİYOT: 13-25
İLK YARI: 34-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-61
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 77-69 mağlup etti.