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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 69-77

İSTANBUL (DHA) SALON: Cebeci HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Polat Parlak İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 25, Mert Çevik, Kulig 11, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 18, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 3, Ramazan Tekin, Babic 7,

10 Kasım 2018 22:49

İSTANBUL (DHA)

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 25, Mert Çevik, Kulig 11, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 18, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 3, Ramazan Tekin, Babic 7, Minchev 5
GALATASARAY: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 8, Caner Erdeniz 3, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 2, Hasan Emir Gökalp 4, Arapovic 5
1\'İNCİ PERİYOT: 13-25
İLK YARI: 34-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 77-69 mağlup etti.

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