T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Doğuş: 70-83

İSTANBUL, (DHA) SALON: Cebeci HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 15, Toolson 2, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 19, Buva 15, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 13, Mert Çevik, Tevfik Akdamar FENERBAHÇE DO

14 Ocak 2018 01:35

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 15, Toolson 2, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 19, Buva 15, Ayberk Olmaz 2, Klobucar 13, Mert Çevik, Tevfik Akdamar
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 8, Guduric 7, Datome 5, Melli 12, Thompson 9, Ahmet Düverioğlu 6, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 4, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 3, Sloukas 8, Egehan Arna 5
1\'İNCİ PERİYOT: 13-23
İLK YARI: 36-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 51-61
5 FAUL ALAN: 38.43 Klobucar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 83-70 yendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON Cebeci HAKEMLER Erşan Kartal Ahmet Ersan Ergüler Ahmet Tatlıcı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ThompsonToolsonUğur DokuyanBircevicBuvaAyberk OlmazKlobucarMertTevfik Akdamar FENERBAHÇE DOĞUŞ WanamakerGuduric

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24