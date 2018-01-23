İstanbul Büyükşehir Belediyespor - ESSM Le Portel: 80-83

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Sebastien Clivaz, Josip Jurcevic, Carsten Straube
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Toolson 22, Klobucar 12, Mert Çevik, Buva 20, Bircevic 5, Uğur Dokuyan 9, Ayberk Olmaz 4, Furkan Ayça, Tevfik Akdamar 8
ESSM LE PORTEL: Carter 17, Golden 15, Begarin 9, Traore 11, Hassell 8, Odiakosa 4, Hacdad 4, Donaldson 7, Mangin 2, Chathuant 6
1\'İNCİ PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 37-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-60
4\'ÜNCÜ PERİYOT: 72-72
FIBA Avrupa Kupası 2\'nci Tur I Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi ESSM Le Portel\'e uzatmalar sonucunda 83-80 mağlup oldu.