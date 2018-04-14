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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Banvit: 65 - 72

İSTANBUL,(DHA) SALON: Cebeci Spor Kompleksi HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan Köyiçi İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 6, Toolson 13, Uğur Dokuyan 2, Buva 11, Ayberk Olmaz, Buckner 19, Klobucar 6, Mert Çevik 2, Tevfik Akdamar 6 BANV

14 Nisan 2018 18:44

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan Köyiçi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 6, Toolson 13, Uğur Dokuyan 2, Buva 11, Ayberk Olmaz, Buckner 19, Klobucar 6, Mert Çevik 2, Tevfik Akdamar 6
BANVİT: Rıdvan Öncel 14, Thomas 16, Kulig 14, Taylor 8, Şehmus Hazer 6, Caloiaro 11, Vidmar, Erkin Şenel 3
1\'İNCİ PERİYOT: 16-22
DEVRE: 36-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-58
BEŞ FAUL ALAN: 34.15 Şehmus Hazer (Banvit)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 25\'nci haftasında Banvit, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 72-65 mağlup etti. Bu sonucun ardından konuk ekip, 16\'ncı galibiyeti elde ederken İstanbul ekibi ise 15\'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan Buckner oldu.

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