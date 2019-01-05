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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 80-93

İSTANBUL (DHA) SALON: Cebeci HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 13, Holloway 17, Babic 19, Kulig 11, Semih Erden 6, Ramazan Tekin 6, Minchev 8, Mert Çevik, Ali Kavaklıoğlu, Mert Gizir ANADOLU

05 Ocak 2019 22:48

İSTANBUL (DHA)

SALON: Cebeci
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 13, Holloway 17, Babic 19, Kulig 11, Semih Erden 6, Ramazan Tekin 6, Minchev 8, Mert Çevik, Ali Kavaklıoğlu, Mert Gizir
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 13, Micic 14, Simon 31, Motum 13, Dunston 11, Metecan Birsen, Anderson 3, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 6
1\'İNCİ PERİYOT: 26-20
İLK YARI: 46-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14\'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 93-80 mağlup etti.

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