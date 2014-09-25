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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'simitçiler kaldırıldı' iddiasına yalanlama

'Cadde ve meydanlardaki temizlik çalışmaları ve simitçilerin bilgilerinin güncellenmesi nedeniyle 85 adet tezgah geçici olarak kaldırılmıştır'

25 Eylül 2014 21:03

Son günlerde "simitçilerin kaldırıldığına" ilişkin basında yer alan iddialara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi. İBB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların "asılsız" olduğu belirtildi.

İşte İBB'nin o açıklaması:

Son günlerde 'simitçilerin kaldırıldığına' ilişkin basında yer alan haberlerin tamamı asılsızdır.

İstanbul genelinde toplam 1396 kayıtlı simitçi bulunmakta olup; bu sayının sadece 172 adedi ana arter ve meydanlarda yer almaktadır.

Cadde ve meydanlardaki temizlik çalışmaları ve simitçilerin bilgilerinin güncellenmesi nedeniyle geçici olarak kaldırılmış olan 85 adet tezgah 29 Eylül 2014 tarihinden itibaren eski yerlerine konulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

 

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