İstanbul'da simitçiler kaldırıldı

Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Karaköy ve Kabataş gibi ana arterlerdeki bütün simitçiler 'rantı ortadan kaldırmak' gerekçesiyle kaldırıldı.

İstanbul Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karaali simit rantını dağıtmak için böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi.

Karaali, üstüne dubleks dairesi ve 5 şirketi olan simitçiler olduğunu söylerken, “Rantı temizlemek için böyle bir karar aldık. Kısa bir süre sonra gerçekten ihtiyacı olan simitçiler alanlarına geri dönecek” açıklamasını yaptı.

Karaali mağdur olan simitçilere Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gereken mali desteğin de işlerine dönene kadar yapılacağını söyledi.

Konuyla ilgili olarak Hürriyet 'ten Can Mumay'a açıklamalarda bulunan İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 4-5 yıla kadar simitçilere izin vermediğini bu işi ilçe belediyelerinin yaptığını söyledi. Yücel, “Bu rantı yaratan büyükşehirdir. Şimdi bizi buralardan kaldırıyorlar. Mağdur olan insanlar var” dedi.

250 civarında tezgâh kaldırıldı

İstanbul’da yaklaşık 8 bin simitçinin olduğunu söyleyen Yücel, “Bunların yaklaşık 250 tanesi kaldırıldı” derken ana arterlerde iş yapan simitçilerin günde 150-200 arası simit sattıkları bilgisini de verdi. Yücel simitçilerin kaldırılacağı kararının kendilerine önceki hafta Cuma günü verildiğini ve simitçilerin ana arterlerden kaldırılması kararının geçen hafta pazartesi uygulanmaya başladığını söyledi.

İBB'den yalanlama

Son günlerde "simitçilerin kaldırıldığına" ilişkin basında yer alan iddialara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi. İBB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların "asılsız" olduğu belirtildi.

İşte İBB'nin o açıklaması:



Son günlerde 'simitçilerin kaldırıldığına' ilişkin basında yer alan haberlerin tamamı asılsızdır.



İstanbul genelinde toplam 1396 kayıtlı simitçi bulunmakta olup; bu sayının sadece 172 adedi ana arter ve meydanlarda yer almaktadır.



Cadde ve meydanlardaki temizlik çalışmaları ve simitçilerin bilgilerinin güncellenmesi nedeniyle geçici olarak kaldırılmış olan 85 adet tezgah 29 Eylül 2014 tarihinden itibaren eski yerlerine konulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…