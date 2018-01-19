İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere muhteşem karne hediyesi

\"Karneni getir buzda kay\"

Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar: \"Çocukların karnesinde zayıf veya takdir olması önemli değil\"

\"Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için uğraşıyoruz\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul, 2015 yılı yarıyıl tatili döneminde ilk olarak hayata geçirdiği \"Karneni Getir Buzda Kay\" projesine bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz üç yıllık süreçte büyük ilgi gösterilen etkinliğin dördüncüsü 19 Ocak - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlecek \"Karneni Getir Buzda Kay\" projesi ile karnesini getiren ilköğretim öğrencileri Zeytinburnu\'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti\'nde ücretsiz buz pateni yaparak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Orginzasyon\'da öğrencilerle bir araya gelen Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Bayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayraktar, \"Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma bakımından 25 branşta hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın hangi sporu seveceğini bilmeleri için yapmaları gerekiyor. Bizde bu fırsatı veriyoruz. Hayatlarında spor olursa daha başarılı olacaklar\" dedi.

\"KARNESİNİ GETİREN HER ÇOCUK BU İMKANDAN FAYDALANIYOR\"

Yarıyıl tatili boyunca çocuklar için bu hizmetin devam edeceğini ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, \"Karnesini getiren her çocuk bu imkandan faydalanıyor. Çocuklarımız önce hayal etmeli sonra başarmalı bizde bu fırsatları sağlıyoruz. Spor İstanbul ailesi olarak 15 gün tatil boyunca buz pistinde kaymayı öğretme garantisi veriyoruz. Çocukların aslında yetişkinlere göre daha farklı durumu var ve buz patenine daha yatkın oluyorlar. 15 günün sonunda herkes öğrenmiş olacak. Çocukların haya lettikleri şeyleri yapması önemli. Bu tarz etkinlikleri denemeleri lazım\" ifadelerini kullandı.

\"KARNESİNDE ZAYIF VEYA TAKDİR OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL\"

Öğrencilerin karnelerinde zayıf olmasının önemli olmadığını ifade eden Özbayraktar, \"Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma bakımından 25 branşta hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın hangi sporu seveceğini bilmeleri için yapmaları gerekiyor. Bizde bu fırsatı veriyoruz. Hayatlarında spor olursa daha başarılı olacaklar. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. İBB başkanımız çocuk projelerine çok destek veriyor. Bizde Spor İstanbul olarak eğitmenlerimizle bu çalışmalara destek veriyoruz. Karnesinde zayıf veya takdir olması önemli değil. Sadece çocuklarımızın eğitim görmesi çok önemli. Karnesini getiren herkes bundan faydalanabilir. Ortaokul, lise, üniversite fark etmez. Katılmak isteyen herkesi değerlendirmeyi çalışıyoruz. Ancak 9-6 saat aralığını çocuklarımıza ayırdık. Daha sonrasında yetişkinler gelebilir\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İsmail Özbayraktar\'ın açıklamaları

-Çocukların hazırlanmaları

-Kayış anlarından detaylar