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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi baştan sona değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim kadrosunda 7 genel sekreter yardımcısından 4'ü değişti

22 Temmuz 2014 22:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne getirilen eski İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı’nın göreve başlamasının ardından, beklenen değişiklik yapıldı ve İBB’nin yönetim şeması değişti.

7 Genel Sekreter Yardımcısından 4’ü değişti. Genel Sekterer yardımcılarından İbrahim Kapaklıkaya, Mevlut Vural, Köksal Tandıroğlu ve Ali Altındaş’ın yerine Nihat Macit, Mevlüt Bulut, Eyyüp Karahan ve Ahmet Erhan Gökal Atandı. Geçen dönem İBB İmar Komisyonu Başkanlığı yapan Sefer Kocabaş, Başkan Danışmanı oldu.

İBB Daire Başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Şu an itibariyle görevden alınan ve yerine atanan daire başkanları şunlar:

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Tahmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na atanıp , yerine de Tayfun Karali getirildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı’na, Yakup Demirhan’ın yerine Ali Karaismailoğlu getirildi. Raylı Sistem Daire Başkanı Dursun Balcıoğlu yerinde kaldı.

Genel Sekreter Yardımcılığı’na getirilen Mevlüt Bulut’tan boşalan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na Osman Savaş atandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevinden alınan Hülya Kaya’nın yerine Mustafa Allbayrak getirildi.

Satınalma Daire Başkanlığı görevinden alınan İhsan Küçükyazıcı’nın yerine, Ferudun Tekbıyık geldi.

Mehmet Özçelik’ten alınan Yol Bakım ve Al Yapı Koordinasyon Darie Başkanlığı, Turgay Gökdemir’e verildi.

Fen İşleri Daire Başkanı Mehmet Özçelik’in yerine Mustafa Özkan Dönmez atandı.

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı görevi ise Atilla Alkan’dan alınıp, Ali Ergün’e verildi.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Erhan Gökal’ın yerine Gökhan Yılmaz vekaleten atandı.

Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevi, Semih Turan’dan alınıp Vedat Şahin’e verildi.

Emlak Yönetimi daire başkanlığı görevinden alınan Yusuf Koç’un yerine Yaşar Parlak getirildi.

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