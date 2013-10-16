İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'özel mezarlık'ların önünü açtı

Boğaz manzarası olan ama inşaat yapılamayan yerlerin mezar işletmeciliğine kazandırılması ve belediyeye gelir getirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi'nden geçirdiği bir kararla imara açılamayan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin "özel mezarlık" haline getirilebilmesinin önünü açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, bunun için özel mülkiyetteki arazilerin önce Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi gerekecek. Ardından özellikle Boğaz öngörümü ya da sit alanı nedeniyle imara açılamayan bu araziler "mezarlık işletmeciliğine" dönüştürülecek.

Belediyeye önemli gelir sağlaması beklenen bu projenin örneği de Çengelköy sırtlarındaki araziler. Kiptaş'ın projelendirdiği Çengelköy projesinden sonra Boğaz sırtlarındaki pekçok arazinin "özelleştirilmiş mezarlıklar" haline dönüştürülmesi bekleniyor. Mülk sahiplerinin de mezarlık işletmeciliğinden para kazanması hedefleniyor.

İstanbul'da bir süredir mezarlık alanı sıkıntısı çekiliyor. Zincirlikuyu, Karacaahmet, Edirnekapı gibi büyük mezarlıklarda artık yer bulunamıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bile soruna çözüm üretmekte zorlanıyor.