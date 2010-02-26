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Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 'Kas'eylemi

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bugün bir basın açıklaması yapıldı. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği üyeleri, Yeşilköy’deki dernek binalarından Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılmak istenmeleri yönündeki kararı protesto ettiler. Saat 11.15’te yapılan basın açıklaması dernek kurucusu Prof. Dr. Coşkun Özdemir tarafından okundu.  






Açıklamada, 1992 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsüne alınan bir derneğin bugün “kamu menfaati” gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafınca tahliye edilmesinin gülünç olduğu söylendi. Çok sayıda basın mensubunun izlediği açıklamada Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararının haksız bir karar olduğu dile getirildi. Ayrıca önümüzdeki Pazar gününün dernek binasında geçirileceğine, Pazartesi’den itibaren de derneğin önünde çadır kurup 24 saat nöbet tutulacağına karar verildiği duyuruldu.


Eylemde sanatçı Bedrim Baykam da bulundu. 


Yazı ve fotoğraflar: Uğur Yıldız (MİHA)

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