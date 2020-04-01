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Koronavirüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Koronavirüs kampanyasına 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış geldi

Yapılan bağışların 1 milyon 429 bin TL’si İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında belediyenin bloke edilen iki banka hesabında

01 Nisan 2020 12:40

İçişleri Bakanlığı’nın izinsiz olduğu gerekçesi ile engellediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) salgına karşı başlattığı bağış kampanyasında son rakamlar ortaya çıktı. 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı. Bağışın 5 milyon lirası İBB kasasında, 1 milyon 429 bin TL’si bloke edilen iki banka hesabında bulunuyor. İBB bugün hesaplardaki blokenin kaldırılması ve genelgenin iptali için mahkemeye başvuracak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası İstanbul Valiliği'nin İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalara gönderdiği yazı üzerine 2 banka hesapları dondurmuştu. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, bloke edilen hesaplarda da  şu an toplam 1 milyon 429 bin TL bulunuyor. Bağış hesabını donduran kamu bankasında 899 bin TL'lik, özel bir bankada ise 530 bin TL'lik bağış bulunuyor. İBB, bugün genelgenin iptali ve bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için mahkemeye başvuracak.

Ne olmuştu?

Tüm dünyayı sarsan Koronavirüs salgınına karşı İBB İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve hastalara yardım etmek için “Birlikte başaracağız” sloganı ile bağış kampanyası başlattı. Bağış toplamak için 4 bankada hesap numaraları açıldı. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri belirtilerek bu konuda işlem yapılması istendi. İstanbul Valiliği de bağış hesabı açılan bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. 2 banka hesapları dondurdu.

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