İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Koronavirüs kampanyasına 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış geldi

Ne olmuştu? Tüm dünyayı sarsan Koronavirüs salgınına karşı İBB İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve hastalara yardım etmek için “Birlikte başaracağız” sloganı ile bağış kampanyası başlattı. Bağış toplamak için 4 bankada hesap numaraları açıldı. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri belirtilerek bu konuda işlem yapılması istendi. İstanbul Valiliği de bağış hesabı açılan bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. 2 banka hesapları dondurdu.