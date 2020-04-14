İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Koronavirüs vaka sayısı 471'e yükseldi!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada belediyede Koronavirüs tespit edilen çalışan sayısının 471'e yükseldiğini aktardı. Ongun, 35 yaşındaki Kadir Kaya'nın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 471 çalışanda Koronavirüs tespit edildiğini aktardı.Kadir Kaya isimli İBB işçisinin de yaşamını yitirdiği bilgisini veren Ongun, baş sağlığı diledi. İBB sözcüsünün Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;